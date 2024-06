Enorme Herausforderung Morgen startet die Fußball-EM! Und die Bitburger Brauerei liefert exklusiv das Bier

Jetzt geht’s los! Mit dem Start der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland erwartet die UEFA 2,7 Millionen Menschen in den zehn Austragungsstadien, zehn Millionen Fans in den offiziellen Fanzonen und beim Public Viewing sowie Millionen Deutsche vorm heimischen Fernseher: Wer soll die alle mit Getränken versorgen?