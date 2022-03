Spitzenspiel : Big Points für Saarbrücken: Nach Sieg nun Dritter

Braunschweig Beim Topspiel in Braunschweig beweist der 1. FC Saarbrücken Reife. Der 2:0-Sieg untermauert die Aufstiegsambitionen der Saarländer. Trainer Koschinat lobt den Mut seiner Schützlinge.

Der 1. FC Saarbrücken nimmt nach einem Sieg im Spitzenspiel Kurs auf den Aufstieg und darf sich ernste Hoffnungen auf einen Sprung in die 2. Fußball-Bundesliga machen. Nach dem souveränen 2:0 (1:0) beim direkten Rivalen Eintracht Braunschweig stehen die Gäste auf dem dritten Tabellenplatz. „Ich bin erstmal stolz auf eine sehr, sehr reife Leistung. Wir haben gerade in der ersten Halbzeit einen richtig guten und geordneten Fußball gespielt und am Ende einen Sieg eingefahren, der nicht unverdient war“, sagte der sichtlich zufriedene Trainer Uwe Koschinat.