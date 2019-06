Biker bei Unfall tödlich verletzt

Utscheid Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Utscheid in der Eifel tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachte er am Samstagabend auf einer Landstraße mit seiner Maschine in ein Auto, das ihm die Vorfahrt genommen hatte.

