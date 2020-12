„Bild“: Heidel kehrt zu Mainz 05 zurück

Mainz Beim FSV Mainz 05 hat sich das Warten und Hoffen auf Christian Heidel offenbar gelohnt. Der einstige Erfolgsmanager wird nach „Bild“-Angaben wieder in ähnlicher Funktion bei den Rheinhessen tätig sein.

Der langjährige Manager Christian Heidel kehrt nach einem „Bild“-Bericht zum Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 zurück. Als künftiges Vorstandsmitglied soll der 57-Jährige noch einen alten Bekannten an den Bruchweg mitbringen: Martin Schmidt soll nach Angaben des Blattes Sportdirektor beim Tabellen-17. der Fußball-Bundesliga werden. Vom Verein selbst gab es am Montag zunächst keine Bestätigung und auch keine Auskunft darüber, was nun mit Trainer Jan-Moritz Lichte passiert. Nach „Bild“-Angaben soll der Coach noch im Laufe des Montags freigestellt werden.