Militär Werden ukrainische Piloten demnächst auch auf Kampfjets aus Spangdahlem ausgebildet?

Seit dem Gipfel der führenden Industrienationen am Wochenende in Japan steht fest: Die Ukraine kann jetzt doch mit einer Lieferung amerikanischer F-16.Kampfjets rechnen. Außerdem sollen ukrainische Piloten auf den Maschinen trainiert werden. Mit dieser Ankündigung gab US-Präsident Joe Biden dem monatelangen Drängen seines ukrainischen Kollegen Selenskyj nach. Der hatte schon wenige Monate nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar vergangenen Jahres um Kampfflugzeuge gebeten. Bis zum Wochenende vergeblich. Die Bereitstellung der Jets sei zu teuer und die Ausbildung der ukrainischen Piloten zu langwierig, hieß es zur Begründung.