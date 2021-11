Bildungsausschuss in Ahrregion: Flut verfolgt uns lange

Grafschaft Vier Monate nach dem tödlichen Hochwasser im Ahrtal rechnen auch junge Flutopfer mit langwährenden Auswirkungen. Die starke psychische Belastung der Anwohner „wird uns, denke ich, noch weiterhin verfolgen“, sagte die 16-jährige Realschülerin Bleona Syleimani vor dem Bildungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags am Montag in einer auswärtigen Sitzung in Grafschaft-Lantershofen oberhalb des Katastrophengebiets.

Mit Blick auf ihre eigenen Fluterlebnisse mit einer späten Rettung über einen Balkon sagte Syleimani: „Das Schlimmste war für mich, die Schreie und Hilferufe der Nachbarn zu hören.“ Die Todesfälle in vielen Familien seien eine große Belastung.

In manchen Schulen im Ahrtal hatte das Hochwasser mit 134 Todesopfern am 14. und 15. Juli mehrere Meter hoch gestanden. Die Strömung ließ Scheiben zersplittern, Trümmer und Schlamm bedeckten nach der Flut den Boden. Viele Mädchen und Jungen mussten in andere Schulen ausweichen und einen teils weitaus längeren Schulweg in Kauf nehmen.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte kürzlich im Landtag an, alle Schüler sollten im Januar wieder am Ort ihrer Schule oder in einem Ausweichquartier als Gemeinschaft gemeinsam Unterricht haben, Ausnahme seien noch die beiden Förderschulen. 17 Schulen wurden massiv beschädigt, rund 8000 junge Menschen sind betroffen.