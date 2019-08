Bildungsausschuss wertet Anhörung zur Kita-Novelle aus

Mainz Kita-Gesetz auf der Schlussgeraden: Der Bildungsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz will heute die Expertenanhörung zu dem Gesetzentwurf der Regierung auswerten. Mit einer Beschlussempfehlung des Ausschusses könnte die Novelle anschließend ans Plenum des Landtags gehen, wo das Gesetz dann in der kommenden Woche verabschiedet werden könnte.

In der fünfstündigen Anhörung am 25. Juni hatten kommunale Spitzenverbände, kirchliche Kita-Träger, der Landesrechnungshof, der Landeselternausschuss sowie andere Experten und Beteiligte ihre Positionen zu dem Gesetzentwurf vorgestellt und Fragen der Abgeordneten beantwortet. Die CDU-Fraktion bekräftigte am vergangenen Freitag ihre entschiedene Ablehnung des Entwurfs. Das Bildungsministerium erklärte hingegen, das Gesetz werde den Kitas deutliche und konkrete Verbesserungen bringen.