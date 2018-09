später lesen Bildungsgewerkschaft für Fortsetzung des Hochschulpakts Teilen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) dringt angesichts steigender Studentenzahlen auf mehr Geld für die Hochschulen. „Bund und Länder müssen jetzt die Weichen für einen Kurswechsel in der Hochschulpolitik stellen, um eine Bildungskatastrophe an den Hochschulen abzuwenden“, heißt es in einem Forderungspapier der GEW-Spitze vom Dienstag für eine Wissenschaftskonferenz. dpa