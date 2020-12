Bildungsminister stellen sich auf Schließung von Schulen ein

Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Berlin/Mainz Die Bildungsminister der Länder stellen sich auf eine Schließung von Schulen ein, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie abzubremsen. Wenn die Ministerpräsidenten am Wochenende einen harten Lockdown beschließen sollten, seien die Bildungsminister „auch bereit, unseren Teil beizutragen“, sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und rheinland-pfälzische Bildungsministerin, Stefanie Hubig, am Freitag während der letzten regulären Sitzung in diesem Jahr.

