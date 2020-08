Bildungsministerin: Corona-Hygieneplan für Schulen steht

Mainz Die Schulen in Rheinland-Pfalz müssen laut Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) kurz vor dem Schulstart nicht mit vielen überraschenden Vorgaben rechnen. „Wir haben jetzt (...) an der einen oder anderen Stelle nachgeschärft.

Aber klar ist auch, der Hygieneplan ist im Kern der gleiche und es wird auf die Schulen nicht viel an neuen schulorganisatorischen Dingen zukommen“, sagte Hubig am Mittwochabend bei „SWR Aktuell“. Der ursprüngliche Hygieneplan für das neue Schuljahr sei bereits vor den Ferien versendet worden, die überarbeitete Fassung solle am (heutigen) Donnerstagmorgen folgen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf hatte am Mittwoch ein Konzept mit eindeutigen Vorgaben für alle 1500 Schulleitungen im Land vermisst. In Gesprächen mit Schulleitern habe er gehört, dass „viele noch nicht wissen, wie nach den Ferien der Unterricht wieder stattfinden soll, mit welchen Vorgaben“. Hubig hatte am Dienstag eine Neufassung des landesweiten Hygieneplans und freiwillige Tests für alle Lehrkräfte angekündigt. „Wir werden am Montag mit dem Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen starten“, sagte Hubig.