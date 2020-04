Bildungsministerin: Einstellung neuer Lehrer nicht gefährdet

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Foto: Ines Klose/dpa/Archivbild.

Mainz Die geplante Einstellung neuer Lehrkräfte für das kommende Schuljahr ist nach Angaben des Bildungsministeriums trotz der Corona-Krise sichergestellt. „Unsere Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter werden ihr 2. Staatsexamen in diesem Schuljahr ablegen können“, teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag in Mainz mit.



