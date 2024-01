Schulen Bildungsministerin: Erleichtern ausländischen Lehrern Zugang

Die Bildungsministerin will außerdem mehr Frauen dazu motivieren, Leitungspositionen in einigen Schulformen anzustreben. „Wir werben gezielt für mehr Frauen in Schulleitungen, insbesondere an weiterführenden Schulen. Wir haben dazu ein Mentoring-Programm aufgelegt, das sehr gut angenommen wird und sehr gute Ergebnisse hat.“ Zwar sind über alle Schulformen hinweg rund 60 Prozent der Schulleitungen weiblich. An manchen weiterführenden Schulen wie Gymnasien oder Berufsschulen sind allerdings männliche Schulleiter in der Überzahl.