Bildungsministerin gegen Handyverbot in Schulen

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) lehnt ein Handyverbot in Schulen wie in Frankreich ab. „Das generelle Handy- und Tabletverbot an französischen Schulen geht in meinen Augen zu weit und an der digitalen Wirklichkeit vorbei“, teilte Hubig am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. dpa