Rheinland-Pfalz : In die Kitas dürfen wieder mehr Kinder

Trier/Mainz Bildungsministerin stellt heute Konzept zu Lockerungen vor. Die CDU kritisiert, Eltern seien verunsichert.

Der Oppositionsführer im Mainzer Landtag, CDU-Fraktionschef Christian Baldauf erhöht zuvor den Druck auf die Ministerin. Er sagt: „Die Eltern und Erzieher in Rheinland-Pfalz sind verunsichert. Sie wollen wissen, wie es in den Kitas weitergeht und wie sie in der kommenden Zeit entlastet werden. Wir hören, dass in einzelnen Kitas bereits Kinder nicht mehr für die Notbetreuung angenommen werden, weil es an Personal fehlt.“

Winheller sagt dennoch, das Land biete „die elternfreundlichste Regelung in Deutschland an, weil es die Notbetreuung von Anfang an nicht nur auf systemrelevante Berufe beschränkt hat“. Einzelne Träger hätten die Vorgaben der Landesregierung in der Realität aber strenger ausgelegt, weil Trägerautonomie herrsche und das Land nicht von oben herab regieren könne. „Ich kenne kaum Eltern, die mit der Situation nicht überfordert sind“, sagt Winheller. Klaus-Peter Hammer, Landeschef der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sagt, gerade in Ballungszentren wie Trier und Mainz sei die Notbetreuung schwer zu managen. „Viele Eltern verstehen außerdem nicht, warum sie ihr Kind nicht in die Notfallbetreuung bringen dürfen“, sagt er. Erste Signale von Verhandlungen mit dem Land zeigten aber, dass beim neuen Konzept „alle Akteure mitgenommen werden“. Was Hammer klar ist: „Bei den kleinen Kindern ist es am Allerschwersten, die Abstände einzuhalten, auf die wir im Zusammenleben gerade achten.“