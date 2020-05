Bildungsministerium stellt Leitlinien für Kita-Betreuung vor

„KiTa“-Graffiti. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Mainz Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium stellt heute Leitlinien für die künftige Kita-Betreuung vor. Nach Beratungen mit den kommunalen Spitzenverbänden will Ministerin Stefanie Hubig (SPD) darlegen, in welchen Schritten Betreuung und pädagogische Bildung in den Kindertagesstätten wieder aufgenommen werden sollen.



Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat in der vergangenen Woche angekündigt, dass ab Anfang Juni ein „eingeschränkter Regelbetrieb“ in den Kitas geplant sei, die wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März geschlossen sind. Zurzeit bieten die Kitas eine „erweiterte Notbetreuung“ an. Es sei gewünscht, dass Eltern dieses Angebot nutzten, um Beruf und Familie wieder besser vereinbaren zu können, sagte Dreyer. Aber auch Kinder, „die es nicht mehr aushalten“, ihre Freundinnen und Freunde so lange nicht sehen zu können, seien eingeladen, wieder in die Kita zu kommen.