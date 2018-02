später lesen Billigere Energie: Teuerungsrate sinkt im Februar Teilen

Twittern

Teilen



Die Teuerungsrate in Rheinland-Pfalz ist im Februar gesunken. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte, lagen die Verbraucherpreise um 1,1 Prozent über dem Niveau des gleichen Vorjahresmonats. Im Januar 2018 hatte die Inflationsrate noch 1,4 Prozent betragen. Ein Grund für die moderate Preisentwicklung war der Rückgang der Energiepreise. Sie waren im Februar 2018 um 0,9 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Die Preise für Nahrungsmittel zogen zugleich nur um 0,7 Prozent an. dpa