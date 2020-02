„Bin angekommen“: Ela bringt erstes Solo-Album heraus

Berlin/Schiffweiler Mit der Band Elaiza trat sie vor sechs Jahren beim Eurovision Song Contest (ESC) an - jetzt bringt Sängerin Ela Steinmetz ihr erstes Solo-Album heraus. „Ich fühle mich angekommen“, sagte die 27-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

In „Liebe&Krieg“, das an diesem Freitag (14. Februar) erscheint, habe sie ganz viel Persönliches verarbeitet. „Es ist ein wichtiger biografischer Ausschnitt.“ Es gehe um Beziehungen, um das Leben in der Großstadt und um ihren Umzug nach Berlin. Zuvor hatte die Sängerin, die sich jetzt „ela.“ nennt, lange im saarländischen Schiffweiler gewohnt.