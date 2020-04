Binger OB: Rettungsschirm für Kliniken reicht nicht

Bingen/Berlin Die im Rettungsschirm für Krankenhäuser vorgesehene Pauschale für freigehaltene Betten in Covid-19-Spezialkliniken reicht nach Ansicht des Binger Oberbürgermeister Thomas Feser nicht aus. In einem Brief an seinen Parteikollegen, Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), erklärte Feser, dem Heilig-Geist-Hospital in Bingen drohten über Monate hohe Umsatzeinbußen.



Denn die Klinik behandele derzeit keine anderen Fälle und Betten müssten frei bleiben.

Die dafür im Rettungsschirm vorgesehene Pauschale von 560 Euro pro Tag und Bett sei zu niedrig. „Dieser Betrag müsste erhöht oder zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um die immensen Einnahmeausfälle zu kompensieren.“ In der Binger Klinik gibt es laut Feser 132 Betten. Derzeit würden dort rund 40 Covid-19-Patienten behandelt (Stand: 21. April).

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) erklärte am Donnerstag mit Blick auf die 560-Euro-Pauschale: „Nach unserer gegenwärtigen Einschätzung ist dies zunächst eine angemessene Summe.“ Das schließe künftige Anpassungen nicht aus.

Außerdem habe sich der Krankenhausträger dafür entschieden, die Binger Klinik als Spezialkrankenhaus zu führen. „Ich weise darauf hin, dass diese Festlegung auf Covid-19-Patienten keine staatliche Vorgabe war, sondern eine eigenständige Entscheidung des Trägers.“

Sobald die Lage es erlaube, könnten in Bingen auch wieder andere Fälle behandelt werden, erklärte die Ministerin. „Wenn ausreichend Reservekapazitäten freigehalten werden.“ Das Ministerium werde eine schrittweise Normalisierung des Betriebs konstruktiv begleiten.