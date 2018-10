später lesen Binnenschifffahrt: Königspaar diskutiert mit Unternehmern FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Mit Unternehmensvertretern hat das niederländische Königspaar während einer Schifffahrt entlang des Mittelrheins über Herausforderungen der Binnenschifffahrt diskutiert. Es ging dabei am Mittwoch an Bord der „Rhenus“, die Willem-Alexander und Máxima von Oberwesel nach Boppard brachte, unter anderem um die Bedeutung des Transportwegs Rhein, technische Neuerungen in der Branche und Folgen des Klimawandels für die Binnenschifffahrt. dpa