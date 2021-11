Biontech verhilft Rheinland-Pfalz zu neuer Finanzstärke

Mainz Dank höherer Einnahmen kommt der Landeshaushalt 2022 mit weniger Krediten aus. Finanzministerin Ahnen sieht das Land in der Bewältigung von Flut- und Pandemiefolgen gefordert. Wirtschaftsministerin Schmitt legt Akzente auf „Leuchtturmprojekte“ der Innovation.

Trotz finanzieller Belastungen wegen Flutkatastrophe und Pandemie kommt Rheinland-Pfalz in der Ausgabenplanung für das kommende Jahr mit weniger Krediten aus als in diesem Jahr. Die Nettokreditaufnahme für 2022 könne mit 894,1 Millionen Euro geringer gehalten werden als im Haushaltsansatz für das laufende Jahr mit 1,267 Milliarden, sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Dienstag nach der Zustimmung zum Haushaltsentwurf im Kabinett. Mit dieser Nettokreditaufnahme bewege sich Rheinland-Pfalz in einem ähnlichen Rahmen wie andere Bundesländer.