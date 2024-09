Wissenschaft und Wirtschaft Biotech-Koordinator: Langfristigkeit und Dynamik beachten

Mit Blick auf eine solche Pilotierungsanlage sagte Thines: „So was ist nicht billig, aber es gibt einen gigantischen Bedarf.“ Er sehe auch bei der Industrie eine Nachfrage, auch sie brauche für Forschung Kapazitäten abseits der großen Produktionsanlagen. „Ich bin fest überzeugt, dass man Partner aus der Industrie bekommt, um so etwas hochzuziehen“, sagte Thines, der an der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität (JGU) eine Professur für Biotechnologie innehat. Denkbar sei, dies in einer Art Public-Private-Partnership aufzusetzen, also einer öffentlich-privaten Zusammenarbeit.