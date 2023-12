Wirtschaft Biotechnologie-Berater Thines: „Wir müssen mehr klappern“

Ungeachtet dessen sieht der Wissenschaftler, der seit Juni 2023 rheinland-pfälzischer Landeskoordinator für Biotechnologie ist, riesige Chancen für den Standort. „Wir hatten nicht die Investitionsrunden wie München oder Heidelberg“, sagte er. „Aber wir können an ganz vielen kleinen Rädchen drehen.“ Ziel müsse sein, ein „Rund-um-Wohlfühlpaket“ für große Unternehmen, aber auch für Startups zu schaffen. Es müsse ein gemeinsamer Spirit entstehen, indem sich Fachleute so wie etwa in Boston oder an der Universität Stanford in den USA gegenseitig befruchteten, wo Firmen aber auch bei Themen wie Arbeitsschutz, Patentschutz oder Infrastruktur geholfen werde. „Wir brauchen nicht nur Flächen, wir müssen ein Komplettangebot haben.“