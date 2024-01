Birkenfeld Nachfrage nach Brennholz geht zurück, Preise steigen dennoch

Brennholz wird knapp: Das war vor einem Jahr vor allem in den direkt im und am Nationalpark gelegenen Orten wie Börfink oder Neuhütten ein Reizthema. In dieser Heizsaison zeichne sich hingegen generell eine Entspannung der privaten Brennholznachfrage ab. Das sagt Leiter Peter Prölß für den Bereich des Forstamts Birkenfeld, das für den größten Teil des BIR-Kreises zuständig ist.