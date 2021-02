Bis 19 Grad zum Wochenbeginn in Rheinland-Pfalz und Saarland

Zwei Frauen machen ein Wurfspiel auf dem Grün. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz/Saarbrücken Nach einem sonnigen Wochenende bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland auch zum Wochenbeginn freundlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, wechseln sich am Montag Schleierwolken und Sonne ab.

Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad.

Auch am Dienstag ziehen teilweise Schleierwolken über die Region, gebietsweise scheint aber auch die Sonne. Bei 16 bis 19 Grad bleibt es laut Vorhersage trocken. In der Nacht zu Mittwoch sinken die Temperaturen auf 7 bis 2 Grad, in der Eifel kann es zu Frost in Bodennähe kommen. Auch am Mittwoch setzt sich der Wolken-Sonne-Mix laut DWD fort. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad.