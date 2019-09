Lehrermangel : Bis 2025 rund 18 500 Grundschüler mehr erwartet

Eine Lehrerin schreibt in einer Grundschule Wörter mit "Sp" am Anfang an eine Tafel. Foto: Sebastian Gollnow/Archivbild.

Die Zahl der Kinder an den Grundschulen in Rheinland-Pfalz wird nach Einschätzung des Bildungsministeriums bis 2025 um rund 18 500 steigen. Die Planstellen für die deswegen zusätzlich benötigten 500 Lehrkräfte würden entsprechend ausgebaut, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) mit Blick auf eine am Montag veröffentlichte Prognose der Bertelsmann-Stiftung, wonach bis 2025 bundesweit mindestens 26 300 Lehrer an Grundschulen fehlen werden. Die Kultusministerkonferenz (KMK) hatte im Oktober 2018 noch einen Mangel von 15 300 Grundschullehrern errechnet.