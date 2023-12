Kriminalitätsstatistik Bis Ende Juni 2151 Einsatzkräfte als Opfer von Gewalt

Beim Jahreswechsel 2022/23 hatten Angriffe auf Einsatzkräfte in Deutschland für Aufsehen gesorgt. In Rheinland-Pfalz wurden etwa in Koblenz-Neuendorf Böller und Raketen in Richtung von Polizisten geworfen oder geschossen. Dabei wurden Streifenwagen beschädigt und mehrere Müllbehältnisse in Brand gesetzt.