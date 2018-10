Bis zu 26 Grad: In Rheinland-Pfalz bleibt es warm

Auch nach dem sommerlichen Wochenende bleibt es in Rheinland-Pfalz sonnig und warm. Am Wochenanfang werden noch einmal Höchstwerte von bis zu 26 Grad erwartet, sagte Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag. dpa

Neue Rekorde wie am Samstag seien aber nicht in Sicht.

So kletterte das Thermometer am Samstag in Kaiserslautern auf 27,6 Grad. Das ist laut DWD-Experte Herold der wärmste, jemals an dieser Station gemessene, 13. Oktober. Der Tagesrekord für ganz Rheinland-Pfalz hingegen wurde nicht geknackt. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war es an diesem Tag im Jahr 2001 am wärmsten. In Deuselbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) zeigte das Thermometer damals 27,8 Grad an.

Im Saarland gibt es dagegen mit 26,7 Grad einen neuen Tagesrekord. Sie wurden in Saarbrücken gemessen. Der bisherige Höchstwert waren 24 Grad, die am 13. Oktober 2001 in Saarbrücken gemessen wurden.

Die kommende Woche beginnt, wie die vergangene endete. Am Montag soll es laut der Vorhersage des DWD mit 22 bis 26 Grad in Rheinland-Pfalz weiterhin außergewöhnlich warm bleiben. Verantwortlich hierfür sei das Hoch „Viktor“, sagte DWD-Experte Herold. Für den Dienstag werden Höchstwerte von 22 bis 25 Grad erwartet, am Mittwoch soll es lediglich ein wenig kühler werden. Aber mit Höchstwerten von 20 bis 23 Grad bleibt das Pullover-Wetter noch in weiter Ferne.