Bis zu 26 Grad in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Die Sonne. Foto: Julian Stratenschulte/dpa.

Offenbach Sommerliches Wetter im Herbst: In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es an den kommenden Tagen angenehm warm und oft sonnig. Die Temperaturen steigen teils weit über 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

Am Sonntag wird es demnach heiter, im Westen kann es allerdings tagsüber einzelne Schauer oder Gewitter geben. Die Temperaturen erreichen der Prognose zufolge 22 bis 26 Grad.

Zum Start der neuen Woche wird es nach Angaben der Meteorologen locker bewölkt oder sonnig. Erneut seien im Westen jedoch Schauer möglich. Es werde angenehme 19 bis 24 Grad warm.