Wetter Bis zu 27 Grad Celsius in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In den kommenden Tagen wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Anfang April sehr warm. Am Sonntag liegen die erwarteten Höchsttemperaturen zwischen 21 und 26 Grad, wie der DWD am Samstag mitteilte. Im Südosten scheint teils die Sonne, teils gibt es dichtere Schleierwolken. Saharastaub kann erneut für trübere Bedingungen sorgen. Im Nordwesten und Norden wird es teilweise wolkig, dort könnte etwas Regen fallen.