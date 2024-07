Wetter Bis zu 28 Grad und Regen am Wochenende erwartet

Das Wochenende bringt in Rheinland-Pfalz und im Saarland Temperaturen bis 28 Grad - und dazu eine Menge Regen. Nach Sonnenschein am Donnerstag machen sich am Freitag Wolken breit und es regnet häufig schauerartig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch einzelne Gewitter könne es geben, allerdings nur mit geringer Wahrscheinlichkeit. Dafür bleibe es warm bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 28 Grad, so die Vorhersage.