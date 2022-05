Wetter : Bis zu 29 Grad in Rheinland-Pfalz und Saarland

Die Sonne scheint durch leichte Zirrus-Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Offenbach Zur Wochenmitte hin wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland heiß. Zwischen 26 und 29 Grad werden bereits am Dienstagnachmittag erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In Hochlagen steigt die Temperatur auf 23 Grad.

Dabei weht im Tagesverlauf ein mäßiger Wind aus Südwest. Die Nacht zum Mittwoch bleibt meist klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 10 Grad, in der Eifel bei bis zu 8 Grad.

Der Mittwoch setzt mit Blick auf die Temperaturen noch einen drauf. Es bleibt laut Wetterbericht bei Temperaturen von erneut 26 und 29 Grad trocken und sehr warm, in der Vorderpfalz sind sogar 30 Grad drin. Bis zum Abend ist verbreitet mit Windböen aus Südwest zu rechnen. In der Nacht zum Donnerstag ziehen vereinzelt Wolken auf, Regen bleibt in den meisten Fällen aber aus. Es kühlt auf 15 bis 10 Grad ab.

(dpa)