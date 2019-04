später lesen Bis zu vier Millionen Euro Schaden nach Brand in Firmenhalle Teilen

Das Feuer in einer Firmenhalle in Morschheim hat nach Polizeiangaben einen Schaden von bis zu vier Millionen Euro verursacht. Das Feuer brach am vergangenen Dienstag aufgrund einer technischen Störung an einem Bagger in der Halle aus, wie die Polizei im Donnersbergkreis am Montag mitteilte. dpa