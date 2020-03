Bischöfe bereden päpstliches Schreiben zur Amazonas-Synode

Mainz Unter Leitung des neuen Vorsitzenden Georg Bätzing berät die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz am heutigen Mittwoch in Mainz über das umstrittene Schreiben von Papst Franziskus zu den Ergebnissen der Amazonas-Synode.

Der im Oktober vergangenen Jahres veröffentlichte Brief mit dem Titel „Querida Amazonia“ (Geliebtes Amazonien) hat die Hoffnung katholischer Frauen auf mehr Mitspracherechte in der Kirche gedämpft. So heißt es in dem Schreiben etwa: „Die Frauen leisten ihren Beitrag zur Kirche auf ihre eigene Weise und indem sie die Kraft und Zärtlichkeit der Mutter Maria weitergeben.“

„Die Kritik an Aussagen zum Frauenbild kann ich teilweise verstehen“, sagte der Mainzer Bischof Martin Kohlgraf der Deutschen Presse-Agentur. „Ich nehme den Ärger wahr, auch in meiner Diözese.“ Von den Beratungen der Vollversammlung erhoffe er sich mehr Klarheit in der Einschätzung der Bedeutung des Schreibens. Dieses enthalte auch großartige Passagen, etwa zur Inkulturation - also zur Ausprägung von kirchlichem Leben und christlichem Glauben in unterschiedlichen Kulturen.