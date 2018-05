später lesen Bischöfe und Landesregierung bekennen sich zu Kirchenasyl Teilen

Die fünf katholischen Bischöfe in Rheinland-Pfalz und die Landesregierung haben sich zum Kirchenasyl bekannt. Bei einem Treffen erneuerten sie die Vereinbarung, dass auch in Zukunft bei Fällen von Kirchenasyl in jedem Stadium nach einvernehmlichen und konfliktfreien Lösungen gesucht werden solle, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch in Mainz mit. Nach der Abschiebung einer ägyptischen Familie aus Ludwigshafen hatten sich Landesregierung, Kommunen und Kirchen im vergangenen Jahr darauf verständigt, Kirchenasyl grundsätzlich zu respektieren. Eine gesetzliche Grundlage gibt es für dieses Asyl nicht. dpa