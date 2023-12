Jahreswechsel Bischof Ackermann empfiehlt Haltung des „dennoch“

Diese Spiritualität, so beschrieb es der Bischof, besitze eine besondere Kraft. Sie habe den Vorteil, belastende Themen nicht verschweigen zu müssen. Sie helfe, „den langen Atem zu behalten, den es in Veränderungsprozessen des Lebens braucht“. In Abgrenzung zum „trotzdem“ sei die Haltung des „dennoch“ gelassener und konstruktiver: „Sie glaubt an eine Schicht der Wirklichkeit, die tiefer liegt als das, was sich äußerlich sehen, was sich zählen und messen und rechnerisch beweisen lässt.“