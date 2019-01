später lesen Bischof Ackermann: Neuzuschnitt der Pfarreien in Schritten FOTO: Marius Becker FOTO: Marius Becker Teilen

Das Bistum Trier will den Neuzuschnitt seiner Pfarreien in zwei Phasen umsetzen. In einer ersten Stufe sollten Anfang 2020 die ersten 13 von insgesamt 35 Großpfarreien an den Start gehen, sagte der Trierer Bischof Stephan Ackermann am Donnerstag in Trier. dpa