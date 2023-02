Sexualisierter Gewalt : Bischof Ackermann räumt in Prozess gegen Pfarrer Fehler ein

Saarbrücken/Trier Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat Fehler beim Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt durch einen angeklagten früheren Pfarrer eingeräumt. „Wir hätten damals die Akte anfordern müssen, das war ein Fehler, das würden wir heute anders machen“, sagte Ackermann am Mittwoch vor dem Landgericht Saarbrücken über ein Verfahren aus dem Jahr 2006, das damals aufgrund von Verjährung von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden sei.

In dem aktuellen Verfahren vor dem Landgericht, das am Dienstag fortgesetzt wurde und in dem Ackermann als Zeuge geladen war, wird dem saarländischen Pfarrer im Ruhestand sexuelle Nötigung vorgeworfen. Der heute 69-jährige Angeklagte soll 1997 in seinem Pfarrhaus in Freisen einen 14 Jahre alten Messdiener mit Gewalt gedrängt haben, sexuelle Handlungen an sich zu dulden. Der Mann hatte den Vorwurf zum Prozessauftakt zurückgewiesen.