Kirche : Bischof Ackermann: Welt bedarf Kraft positiver Veränderung

Trier Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat die Christen an Heiligabend ermutigt, notwendige Veränderung in Gesellschaft und Kirche aus dem Glauben heraus anzugehen.

„Wir leben in einer Welt, die der Erneuerung bedarf, der Kraft der positiven Veränderung, damit wir uns nicht gegenseitig blockieren und zerstreiten, damit gutes Leben für alle Menschen möglich wird, heute und morgen“, sagte er in der Christmette im Trierer Dom. „Die Weihnachtsbotschaft weist uns den Weg.“

Im Jahr 2019 seien viele Menschen auf die Straße gegangen, um sich für Veränderungen und Reformen einzusetzen, etwa in Hongkong oder Bolivien. Ackermann nannte auch die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ oder die Initiative „Maria 2.0“, die für mehr Gleichberechtigung in der katholischen Kirche kämpft.