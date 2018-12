später lesen Bischof Bätzing würdigt selbstlose Hilfe Teilen

Twittern

Teilen



Der Limburger Bischof Georg Bätzing hat in seiner Predigt am ersten Weihnachtsfeiertag Nächstenliebe und Selbstlosigkeit gewürdigt. Als Beispiel dafür nannte der Bischof laut eines vorab veröffentlichten Manuskripts den Fall eines 17-Jährigen, der im November in Frankfurt von einer S-Bahn erfasst und getötet worden war. dpa