Bischof: Fasten kein Verzicht - bewusste Lebensgestaltung

Mainz Nach Ansicht des Mainzer Bischofs bietet die bevorstehende Fastenzeit die Chance, Dinge bewusster wahrzunehmen. Das gehe auch ohne religiösen Bezug. Doch auf eine Sache will Peter Kohlgraf auch in diesem Jahr nicht verzichten.

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hält Fasten auch in einem von der Pandemie bestimmten Alltag für zeitgemäß. „Natürlich müssen wir gezwungenermaßen in der Corona-Zeit auf vieles verzichten“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe darum zu schauen, in welchen Bereichen Fasten und Verzicht für das persönliche Leben sinnvoll seien. „Fastenzeit heißt nicht nur Verzicht, sondern bewusste Lebensgestaltung“, betonte er.