„Ich bin ein alter Mann“ Bitte an den Papst: Ehemaliger Trierer Weihbischof Felix Genn schreibt Rücktrittsgesuch

Der ehemalige Trierer Weihbischof Felix Genn hat sein Rücktrittsgesuch an Papst Franziskus schon in der Schublade liegen. Das sagte der 74-jährige Bischof von Münster in einem Interview mit der Rheinischen Post. „Ich bin ein alter Mann und sehe, wie eine neue Generation in der Kirche nachwächst“, sagte Genn in dem Gespräch. Der in Burgbrohl (Kreis Ahrweiler) geborene Priester wird im März nächsten Jahres 75. In diesem Alter müssen Bischöfe dem Papst ihren Rücktritt anbieten. Es liegt dann im Ermessen des Papstes, ob er das Rücktrittsgesuch annimmt.