Bischof: Keine Alternative zum Umbau der Kirchenstrukturen

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. Foto: Arne Dedert/dpa

Mainz Mit dem Pastoralen Weg will sich das Bistum in Zeiten sinkender Mitgliederzahlen und zurückgehender Kirchensteuereinnahmen krisenfest machen. An dem Kurs hält Bischof Kohlgraf fest, auch wenn die Sparmaßnahmen für einigen Unmut in den Kirchengemeinden führen.

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf sieht als Reaktion auf den tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel in Deutschland keine andere Möglichkeit zur Zukunftssicherung der Kirche als den eingeleiteten Strukturumbau. „Wir werden an unserem Pastoralen Weg festhalten, weil wir in zentralen Fragen, die auch Rom anmahnt, eigentlich auf dem richtigen Weg sind“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Dennoch müssen wir das Gespräch suchen und unsere Ziele und Pläne vielleicht noch transparenter und noch theologisch fundierter darlegen. Es gibt zum Pastoralen Weg tatsächlich keine Alternative.“

Er wünsche sich allerdings, dass der Umbau nicht nur als ein Prozess gesehen werde, bei dem die Kirche Dinge abgebe. „Er ist genauso ein Weg, auf dem wir uns geistlich neu einstellen und auf die derzeitige Situation der Kirche in der Gesellschaft realistisch reagieren - um unserem Auftrag als Kirche gerecht zu werden.“

Der von Kohlgraf eingeschlagene Pastorale Weg soll das Bistum in Zeiten sinkender Mitgliederzahlen und zurückgehender Einnahmen aus der Kirchensteuer zukunftssicher machen. Vorgesehen ist unter anderem die Zusammenführung von 134 örtlichen Einheiten auf 50 Pfarreien und die Einführung eines Zweckverbandes für Kindertagesstätten.

Das Bistum Mainz hatte Ende September bekannt gegeben, dass es sich wegen der schlechter werdenden Finanzlage von 5 der insgesamt 18 Schulen in seiner Trägerschaft trennen wird. Außerdem sollen drei Tagungshäuser geschlossen werden. Betroffen sind Standorte in den beiden Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz. Kohlgraf hatte die Pläne, die Proteste hervorriefen, als „schmerzhafte Einschnitte“ bezeichnet.

Wegen der Folgen der Corona-Pandemie hat sich der Spardruck in der Mainzer Diözese genau wie anderen Bistümern zusätzlich verstärkt. Das Bistum kündigte vor kurzem an, bis zum Jahr 2030 jährlich rund 50 Millionen Euro einsparen zu wollen. Der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr hat ein Volumen von 361,1 Millionen Euro - 1,1 Prozent mehr als in diesem Jahr. Der Fehlbetrag von Einnahmen und Ausgaben soll 2021 von 45 bis 50 Millionen in diesem Jahr auf rund 38 Millionen Euro verringert werden.