Kirche Bischof Kohlgraf: Mitgefühl mit Menschen in Krisengebieten

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat in der Osternachtfeier zu Mitgefühl mit den Menschen in Krisengebieten aufgerufen. „Wir feiern diese Nacht in einer Zeit, die für viele Menschen dunkel ist“, sagte Kohlgraf in seiner Predigt im Dom der Landeshauptstadt. „Wir schauen in die Ukraine, wir schauen nach Gaza und in das Heilige Land. Wir denken aber auch an die vielen anderen Krisen- und Kriegsherde dieser Welt. Der Mensch schafft sich das Dunkel selbst.“ Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann rief dazu auf, „für Menschenwürde und Demokratie, für Friede und Gerechtigkeit, für Solidarität und Versöhnung“ aufzustehen.