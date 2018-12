später lesen Bischof Kohlgraf will Priesterausbildung grundlegend ändern FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf will die Aus- und Weiterbildung von Priestern und Seelsorgern in seinem Bistum inhaltlich neu ausrichten. Geistliche Macht und Autorität müsse künftig „dem Motiv des Teilens“ weichen, forderte er nach Angaben des Bistums vom Samstag während eines Pontifikalamts am Vortag. dpa