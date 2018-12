später lesen Bischof mahnt zur Stille an Weihnachten Teilen

Der Bischof von Speyer hat zur Stille an Weihnachten ermahnt. Wichtig sei, in einer vermarkteten und digitalisierten Welt wenigstens an den Feiertagen Ruhe einkehren zu lassen, sagte Karl-Heinz Wiesemann in seiner Weihnachtspredigt am Dienstag laut eines vorab verbreiteten Redemanuskripts. dpa