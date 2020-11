Bischof präsentiert nach Roter Karte neue Reformpläne

Trier/Rom Zu große Großpfarreien? Nach Protesten von Gläubigen in Rom strebt die Diözese Trier eine behutsamere Reform ihrer Strukturen an.

Nach der Roten Karte des Vatikans für das Synoden-Gesetz zu den Reformen im Bistum Trier hat Bischof Stephan Ackermann neue Pläne vorgelegt. Seine Diözese werde sich künftig in Pfarreien und sogenannte Pastorale Räume gliedern, teilte der katholische Oberhirte am Freitag in Trier mit. Die Pfarrer und die pfarrlichen Gremien sollen laut dem Bistum während maximal vier Jahre auf Fusionen von Pfarreien hinarbeiten - bevorzugt jeweils in den Gebieten der schon bestehenden 172 Pfarreiengemeinschaften. In den fusionierten Pfarreien blieben der rechtliche Status von Pfarrer und pfarrlichen Organen bestehen. „Gleichwohl streben wir auf allen Ebenen eine stärkere kollegiale Leitung an“, ergänzte Ackermann.