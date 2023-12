Kirche Bischof thematisiert Leid im Nahen Osten und in der Ukraine

Gerade die Weihnachtstage sollten auch die Hoffnung auf Frieden bringen, sagte der Bischof. „Diese Hoffnung will ich den Menschen in der Ukraine zurufen, aber auch vielen Leidenden in so vielen teils vergessenen Kriegs- und Krisenregionen der Erde.“ Insgesamt sei 2023 ein Jahr der Kriege, des zunehmenden religiösen Desinteresses, der vielen Krisen und Themen in Kirche und Gesellschaft gewesen.