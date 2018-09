später lesen Bischof von Trier feiert Messe im Kloster Andechs FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Zum traditionellen Dreihostienfest im Kloster Andechs kommt an diesem Wochenende Besuch aus Rheinland-Pfalz: Der Bischof von Trier, Stephan Ackermann, feiert am Sonntag den Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche. dpa