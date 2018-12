später lesen Bischof: Weihnachtliche Einsamkeit lässt uns zur Ruhe kommen FOTO: Marius Becker FOTO: Marius Becker Teilen

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat in der Christmette an Heiligabend die Kraft der weihnachtlichen Einsamkeit beschworen. Dabei meine er nicht das niederdrückende „Allein sein“, sondern eine Einsamkeit, die „uns herausreißt aus der bleiernen Schläfrigkeit des Alltagstrotts“, sagte Ackermann laut einer Mitteilung des Bistums am Montag. dpa