Bisher 132 Menschen nach Hochwasser tot geborgen

Koblenz/Bad Neuenahr-Ahrweiler Im rheinland-pfälzischen Hochwasser-Katastrophengebiet sind inzwischen 132 Menschen tot geborgen worden - noch einmal 4 mehr als am Tag zuvor. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Noch immer werden 149 Menschen vermisst, 6 weniger als am Donnerstag.

766 Menschen mit Verletzungen wurden behandelt, diese Zahl hat sich nicht erhöht.